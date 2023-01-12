جولة "ريد بل" للبادل بإشراف بطل العالم ليبرون تصل إلى دبي

تستضيف الإمارات بطولة فريدة في رياضة البادل، يشرف عليها النجم العالمي وبطل العالم تسع مرات الإسباني خوان ليبرون، في إطار جولة "ريد بُل لوكال هيرو تور"، التي تقام تصفياتها على أربع مراحل، وانطلقت من عجمان، ثم أقيمت في أبوظبي، قبل أن تصل في مرحلتيها الأخيرتين إلى دبي، حيث أقيمت اليوم مرحلة، وتستأنف غدا في أكاديمية البادل تنس العالمية، قبل أن يحتضن مركز "بولرز" في دبي أيضاً النهائي الوطني غدا. وبحسب قوانين البادل، تخاض المباريات بفرق زوجي في ملعب مغلق أصغر بحوالى 25٪ من حجم ملعب كرة المضرب.

وتتيح البطولة لهواة وعشاق رياضة البادل وللمهارات الواعدة التعرف إلى البطل العالمي ليبرون، وتلقي النصائح والإرشادات منه، إضافة إلى فرصة الفوز بالبطولة لخوض تجربة لا مثيل لها في أكاديميته في مدريد.