الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يحرز 863 ميدالية في الجوجيتسو خلال 2022

حقق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس خلال العام 2022 رقما غير مسبوقا في عدد الميداليات الملونة خلال موسم واحد متصدرا أندية الدولة بعدد الميداليات وذلك بعد نيل لاعبي ولاعبات النادي في رياضة الجوجيتسو 863 ميدالية ملونة منها 316 ذهبية و302 فضية و245 برونزية.

كما حقق لاعبو النادي في الجوجيتسو 20 درعا منها 5 دروع في المركز الأول و 6 دروع للمركز الثاني و 9 دروع في المركز الثالث وذلك في ختام منافسات العام 2022 التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وأهدى مجلس إدارة النادي هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة تقديرا لدعمهم ورعايتهم التي مهدت لكل إنجاز يحققه أبناء النادي.

وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أحمد عبدالرحمن العويس عن امتنانه لدعم مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي والذي عكس النقلة النوعية لرياضات الدفاع عن النفس في النادي وساهم بشكل فاعل في المكاسب المتحققة .

وأكد أن هذا العدد الكبير والمميز من الميداليات الملونة في بطولات الجوجيتسو يعكس الجهود القيمة للإدارة التنفيذية وإدارة التدريب الرياضي والمدير الفني للجوجيتسو إبراهيم الحوسني ودورهم الفاعل في توجيه اللاعبين في كل الاتجاهات لتحقيق أفضل الإنجازات ومدربي الفريق وسكرتير اللعبة طه عبدالستار والدور المميز لأولياء الأمور.