عقود

سارع أحد أندية دوري المحترفين إلى تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق المميزين، بعدما أوشكت عقودهم على الانتهاء، استباقاً لتحركات أندية منافسة تسعى لإغرائهم للحصول على خدماتهم، لكن ناديهم قطع الطريق على هذه التحركات.

رفض

تلقى نادٍ في دوري أدنوك للمحترفين عرضين من أندية في قطر، تطلب التعاقد مع أحد اللاعبين المحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكن الطلبين قُوبلا بالرفض، بسبب حاجة الفريق إلى اللاعب، على الرغم من أن أحد العرضين يحمل قيمة مالية عالية.

غياب

غاب المُترجم عن مؤتمر صحافي جرى على هامش إحدى مباريات بطولة قارية، إذ طلب المنسق الإعلامي من الصحافيين عدم المطالبة بالترجمة من الإنجليزية إلى العربية، حتى لا يتعرض المترجم لأي أذى، لعدم حضوره إلى المؤتمر.