أحقية

ذكرت صحيفة «غلوبو» البرازيلية، أن قيمة إعارة اللاعب إيدو من كروزيرو البرازيلي إلى دبا الفجيرة حتى نهاية الموسم تبلغ 105 آلاف دولار، لافتة إلى أحقية «النواخذة» في شراء عقد اللاعب مقابل 660 ألف دولار عقب نهاية الموسم.

صفقة

يُجري أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين مفاوضات مع نادٍ خليجي لإبرام صفقة تبادلية في ما بينهما، ينتقل بموجبها لاعب محترف في خط الوسط بدورينا مقابل الحصول على خدمات مهاجم شارك في مونديال قطر 2022.

مفاوضات

شرعت ثلاثة أندية محلية في التعاقد مع مهاجم دولي، بعدما دخل في فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده دون أن يُبلغه ناديه الحالي برغبته في تمديد عقده من عدمه.