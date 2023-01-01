9 مليارات درهم إسهام الرياضة في الناتج المحلي لدبي

أعلن مجلس دبي الرياضي، ارتفاع إسهام الرياضة في الناتج المحلي لإمارة دبي، بأكثر من تسعة مليارات درهم سنوياً، وبنسبة بلغت 2.3%. وكشف التقرير - الذي أعده أحد بيوت الخبرة العالمية - أن القطاع الرياضي يوفر 105 آلاف فرصة عمل، الأمر الذي تحقق من خلال النمو الكبير والمتواصل للقطاع الرياضي بجميع جوانبه المرتبطة بقطاع تنظيم الفعاليات الرياضية، وكذلك الصناعة الرياضية وزيادة أعداد المشاركين والجمهور في الفعاليات والبطولات من داخل الدولة وخارجها، ونمو السياحة الرياضية.

وأكد التقرير أن عام 2022 شهد نمواً كبيراً في عدد الفعاليات الرياضية المختلفة، وبلغت 103 فعاليات وبطولات دولية، تصدرتها بطولة العالم للبادل تنس، الأكبر من نوعها في تاريخ البطولة العالمية، و«دبي وورلد» العالمية للغولف، ودوري التنس العالمي، الذي شارك في نسخته الأولى نخبة من لاعبي ولاعبات العالم، وجرت منافساته في صالة «كوكا كولا أرينا»، وسط حضور جماهيري بلغ 42 ألف متفرج وملايين المشاهدين عبر 125 قناة عالمية ناقلة.

واستضافت دبي جولتين من البطولة العالمية للطائرة الشاطئية، والنسخة الـ11 من كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، وإطلاق كأس سوبر دبي لكرة القدم، وأقيمت نسختها الأولى على استاد آل مكتوم بنادي النصر، بمشاركة أندية ليفربول وأرسنال الإنجليزيين، وميلان الإيطالي، وليون الفرنسي، وحضر مبارياتها الأربع أكثر من 50 ألف متفرج، والملايين عبر القنوات العالمية الناقلة، بجانب بطولات وفعاليات دولية، بمعدل فعاليتين كل أسبوع طوال العام.

وزاد عدد الشركات المسجلة في دبي المتخصصة في تنظيم الفعاليات الرياضية والمعسكرات التدريبية على 700 شركة، وكذلك عدد الأكاديميات الرياضية المختلفة عن 400 أكاديمية، ومراكز اللياقة البدنية ومراكز الرياضة التخصصية العاملة على 400 مركز لكل منهما، وزاد عدد الأندية في دبي على 100 نادي، وأكثر من 55 رياضة يتم تنظيم فعالياتها وبطولاتها بدبي.

معسكرات تدريبية

شهد عام 2022 زيادة كبيرة في أعداد المعسكرات التدريبية، التي استضافتها دبي لفرق ومنتخبات عالمية في مختلف الألعاب الرياضية وأبطال أولمبيين وأبطال العالم، إذ بلغ عددها أكثر من 120 معسكراً، توزعت على «مجمّع حمدان الرياضي»، الذي يستضيف تدريبات وبطولات في العديد من الرياضات، وكذلك في مجمّع ند الشبا الرياضي، وعلى ملاعب الأندية والمنتجعات العديدة في دبي، التي تضم العديد من الملاعب والمنشآت الرياضية المتكاملة، ونالت شهرة عالمية جعلت المنتخبات والأندية العالمية تضعها في مقدمة الوجهات التي تقصدها سنوياً للتدريب والاستجمام. وحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم فعاليات رياضية متنوّعة، وجولات في البطولات الدولية والعالمية في مناطق مهمة من وجهات دبي السياحية، ومن بينها محمية المرموم وجميرا وحتّا، التي بلغ عددها خلال عام 2022 أكثر من 62 فعالية في مختلف الرياضات للمحترفين والهواة ومن مختلف الجنسيات.

تطوير منظومة العمل

وواصل مجلس دبي الرياضي في 2022 تطوير الأنظمة واللوائح، بما يجعلها تواكب التطوّرات الحاصلة في الدولة والعالم، حيث تم إطلاق النسخة الثانية من «وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية»، وكذلك تحديث النسخة التاسعة من نموذج التفوق الرياضي للمواسم الرياضية 2020-2023، لتكريم الأندية وشركات كرة القدم المتفوقة في تحقيق الإنجازات، استناداً إلى الكفاءة المالية، وكذلك التركيز في الأوسمة الفردية على الناشئين والموهوبين.

وواصل المجلس تطوير الكوادر الفنية والإدارية العاملة في دبي، وقد شارك في الملتقى السنوي للمدربين في أندية دبي أكثر من 100 مدرب من مختلف الفئات لفرق كرة القدم وحدها، فيما حرص المجلس على توفير الفرصة للمدربين المواطنين العاملين مع الفريق الأول، وفريق الرديف في أندية دبي، لحضور تدريبات نادي ميلان في دبي، والتعرف إلى أساليب التدريب التي ينتهجها النادي العريق، بما يمنح مدربينا فرصة لإثراء تجاربهم وزيادة خبراتهم.

وعلى المستوى الإداري وفر المجلس للمديرين التنفيذيين وعدد من العاملين في مختلف المجالات الإدارية في أندية دبي، الفرصة لحضور المحاضرة المهمة عن الإدارة الملهمة، وبناء الفرق القوية والنظام الناجح للمسابقات، والتي ألقاها في مقر المجلس، ديفيد دين، أحد كبار المساهمين في نادي أرسنال سابقاً، والذي يعدّ العقل الرئيس في إطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز للمحترفين في عام 1992.

مشاركة قياسية ونجاح كبير لـ«تحدي دبي للياقة»

يواصل «تحدي دبي للياقة» تحقيق الأرقام القياسية عاماً بعد عام، وفي 2022 شهد مشاركة قياسية في مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية التي أقيمت على مدى شهر كامل.

وشكلت مشاركة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في فعالية «دبي تجري»، ضمن «تحدي دبي للياقة» في شارع الشيخ زايد بقلب دبي، حيث تقدم أكثر من 193 ألف مشارك، نموذجاً رائعاً عن مكانة الرياضة في دبي، ومواصلة نموها وتحقيقها العديد من الأرقام القياسية في مجال زيادة الوعي بأهمية الرياضة وعدد الممارسين لها بجميع أنواعها، بفضل النهج الحكومي الداعم للرياضة، وتوافر المنشآت عالية المستوى والخبرات التنظيمية القادرة على استضافة وتنظيم أكبر البطولات والملتقيات الدولية، بما يؤكد مكانة دبي في تعزيز مكانة الرياضة في حركة المجتمع، والعودة الكاملة للجمهور والرياضيين لحضور المنافسات والأحداث الرياضية في العام الماضي.

• دبي استضافت 120 معسكراً لمنتخبات وفرق عالمية، وبطولات عالمية على غرار مونديال البادل تنس ودوري التنس العالمي.

أرقام عن الرياضة في دبي:

31 ألف رياضي من الخارج شاركوا في البطولات والفعاليات الدولية أرقام عن الرياضة

سجل العام المنصرم نمواً في أعداد القادمين من خارج الدولة من الرياضيين والجمهور من مختلف الجنسيات، إذ شارك في البطولات والفعاليات الدولية 31 ألف رياضي من خارج الدولة، وحضرها أكثر من 713 ألف مشجع من مختلف الجنسيات، جاء عدد كبير منهم من خارج الدولة.

ووصل عدد الفعاليات المحلية 165 فعالية محلية، شارك فيها أكثر من 1.77 مليون مشارك من 200 جنسية من جميع دول العالم، وحضرها أكثر من 220 ألف مشجع، ما يمثل إضافة مهمة لقطاع السياحة الرياضية.

كما شهدت دبي تنظيم 12 مؤتمراً ومعرضاً رياضياً، في مقدمتها مؤتمر دبي الرياضي الدولي الـ17، وحفل جوائز دبي «غلوب سوكر الـ13» اللذان شهدا حضوراً مميزاً ومرموقاً من نجوم كرة القدم العالمية، كما شهد المصالحة التاريخية بين محمد صلاح وسيرجيو راموس، وكانت الصورة الأكثر تداولاً على المستوى العالمي، رغم اقتراب الحدث من موعد انطلاقة كأس العالم 2022. ووصل عدد الفعاليات التي خصصت للمرأة إلى 58 فعالية، بنسبة تزيد على فعالية واحدة كل أسبوع، فيما أقيمت 31 بطولة للرياضات الإلكترونية، التي تشهد نمواً كبيراً ومشاركة من شركات ورياضيين عالميين من خارج الدولة.