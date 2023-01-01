استبعاد

يفكر مدرب أحد أندية دوري المحترفين في استبعاد نجم أجنبي كبير من قائمة الفريق في فترة الانتقالات الشتوية على الرغم من الضجة التي أحدثها اللاعب بانضمامه في الصيف الماضي، إذ يرغب المدرب في التعاقد مع لاعب جديد.

إصرار

استغرب عدد من جمهور نادٍ يلعب في دوري أدنوك للمحترفين إصرار إدارة النادي على التمسك بمحترف الفريق على الرغم من تراجع أدائه، وأعربوا عن استغرابهم من توجيه الإدارة للمدرب بإشراكه أساسياً في وقت يلعب بشكل غير جدي في المباريات.

حارس

ينتظر أن يقدم أحد أندية دوري المحترفين عرضاً جديداً لحارس مرماه لتجديد عقده بعدما دخل في فترة الأشهر الست الأخيرة من انتهاء عقده مع النادي، خصوصاً أن اللاعب تلقى عروضاً مغرية من أندية منافسة.