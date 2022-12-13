العوضي بطل «جالس محترفين» والدواس يقتنص لقب «الواقف»

أسدل الستار أول من أمس على منافسات الجولة الثانية من منافسات ماراثون الإمارات للدراجات المائية والذي أقيم على شاطئ كاسر الأمواج في أبوظبي، بمشاركة مميزة لثلاث فئات و32 دراجة من الإمارات والكويت، بتنظيم من نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وشهدت منافسات «فئة العمالقة» فوز الكويتي أحمد الدواس بالمركز الأول وجاء ثانياً الإماراتي سيف خليفة بن فطيس وثالثاً الإماراتي يونس العوضي.

وضمن فئة «واقف محترفين» توج أيضاً راشد الدواس وحل ثانياً الإماراتي عبدالله الحمادي، وثالثاً سلمان العوضي.

وفي فئة «جالس محترفين» جاء الإماراتي سلمان العوضي في الصدارة، وثانياً خليفة بالسلاح، وثالثاً أبوبكر المري.

وتوج الأبطال الفائزين مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية سالم الرميثي، ومشرف عام السباق خليفة السويدي، ورئيس قسم السباقات الحديثة في النادي ناصر الظاهري.

وقال السويدي «تعد المشاركة في الماراثون تحدياً خاصاً للمتسابقين من أجل تقديم الأفضل الأمر الذي يعطي حماسة للمنافسات التي من الممكن أن تستمر فيها قيادة الدراجة لساعة أو ساعة ونصف حسب فئة السباق».