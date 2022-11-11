انطلاقة قوية للنسخة الـ 14 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

انطلقت اليوم منافسات مهرجان الجوجيتسو ضمن فعاليات النسخة 14 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وسط حضور جماهيري غفير ملأ المدرجات، لمتابعة منافسات مثيرة بين المواهب والبراعم على أحد عشر بساطا في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وشارك في منافسات اليوم الأول من البطولة اللاعبون من فئة الأطفال 1، 2، 3، من جميع الأحزمة، واللاعبون من فئات الأشبال والناشئين والشباب من حملة الحزام الأبيض، ولاعبي الباراجوجيتسو من جميع الأحزمة من مختلف أنحاء العالم.

وتمكن فريق جوجيتسو الامارات من احتلال الصدارة في منافسات اليوم الأول من مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو متفوقا على أكاديمية كازاخستان الوطنية التي حلت وصيفة، وأكاديمية تيم جلاديتورز في المركز الثالث. وعلى صعيد الدول حلت دولة الإمارات في المركز الأول، وكازاخستان ثانيا، وروسيا في المركز الثالث.

حضر منافسات اليوم وقام بتتويج الفائزين كل من عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وميرة سلطان السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد الفهيم نائب الأمين العام لقطاع الخدمات المساندة في هيئة الهلال الأحمر، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومريم مسلم المزروعي مدير إدارة خدمة المجتمع في مؤسسة التنمية الأسرية، ولبنى الشامسي المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بالإنابة في وزارة التربية والتعليم وعدد من ممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة.