خالد بن محمد بن زايد يفتتح بطولة العالم للجوجيتسو في أبوظبي

افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بطولة العالم للجوجيتسو 2022، التي تُقام فعالياتها خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى الثامن من نوفمبر المقبل في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وقلّد سموّه الميداليات للفائزين بالمراكز الأولى في منافسات اليوم الأول من البطولة، بحضور رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو عبدالمنعم الهاشمي، ورئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو بانايوتوس ثيودوروبوليس.

وأثنى سموّه على الجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، لتهيئة الظروف الملائمة أمام المنتخب الوطني لإظهار مهاراته على بساط المنافسة، حتى أصبحت إنجازاته مصدر فخر واعتزاز للجميع. ورافق سموّه خلال حفل الافتتاح الرسمي كلٌّ من رئيس مكتب رئيس مجلس أبوظبي التنفيذي الدكتور أحمد المزروعي، ورئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي محمد المبارك، ووزيرة دولة للتعليم المبكر ورئيس دائرة التعليم والمعرفة سارة مسلم، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي محمد الحمادي، ووكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي سعود الحوسني، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، ووكيل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي حمد الظاهري، ومدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي راشد المنصوري، ومدير عام هيئة الرعاية الأسرية الدكتورة بشرى الملا، ومدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي صالح الجزيري.

وفي كلمته بحفل الافتتاح، أثنى رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو على دور الإمارات في استضافة كبرى بطولات الجوجيتسو، ومساهمتها البارزة في تطوير رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم.

من جانبه، أكّد رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عبدالمنعم الهاشمي، أن دعم القيادة الرشيدة للبطولات التي تنظمها وتستضيفها دولة الإمارات يمثل ضمانة كبرى لنجاح هذه المحافل الرياضية وتحقيق أهدافها، والإسهام في تعزيز مكانة أبوظبي بصفتها عاصمة عالمية للجوجيتسو، مُشيداً بالأداء القوي لأبناء وبنات الإمارات في مختلف المحافل والمنافسات الدولية، وما يبدونه من جاهزية كبيرة وتركيز عالٍ للحفاظ على لقب أبطال العالم للمرة الثالثة على التوالي.

وتشهد البطولة تنافس 2000 لاعب ولاعبة، يمثلون 70 دولة. وكان المنتخب الوطني للجوجيتسو قد نجح، خلال نسخة العام الماضي، في الاحتفاظ بلقب بطولة العالم، وتربّع على عرش هذا الحدث الرياضي العالمي، محققاً 53 ميدالية، منها 18 ذهبية و16 فضية و19 برونزية، كما فاز بلقب بطولة العالم في نسخة عام 2019.