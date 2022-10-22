غياب

تساءلت جماهير أحد أندية المحترفين، عن سر الغياب المتكرر لأحد نجوم الفريق، الذي يلعب في خط الوسط، رغم أنه كان من نجوم الفريق الموسم الماضي، ويواظب على حضور التدريبات بشكل دائم منذ بداية الموسم، إذ عزوا سبب استبعاده إلى قرار إداري.

ترشيح

طلب مسؤولون في أحد أندية المحترفين من لاعب أجنبي ترشيح لاعب من بلده لقيده في قائمة «المقيمين»، بعد أن فشل أكثر من وكيل لاعبين في ترشيح لاعب يلقى قبولاً لدى الجهاز الفني وشركة الكرة.

انتقاد

فضّل لاعب في نادٍ محترف عدم التحدث إلى الإعلام، خصوصاً بعد تسجيله أول هدف له في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين، حيث عزا ذلك إلى رغبته في الابتعاد عن ضغط الجماهير.

لاعب

يواصل لاعب في أحد أندية المحترفين اللعب مع أصدقائه في ملاعب خارجية، بعيداً عن التدريبات اليومية التي يخوضها مع فريقه، ما قد يعرّضه للإصابة.

محترف

يبحث لاعب مصري كبير التواجد في دوري أدنوك للمحترفين خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل حديث عن معاناته مع ناديه الحالي، وتلقيه عرضاً من أحد أندية المحترفين.

عقد

ينتظر أن يقوم أحد الأندية بتجديد عقد حارس مرماه الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وذلك لقطع الطريق أمام أندية أخرى ترغب في خدماته، وذلك بعد الاتفاق معه على تحسين العقد، بجانب رغبته الشخصية في الاستمرار مع ناديه.

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