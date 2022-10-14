فريق الإعلام باتحاد الكرة يقوم بزيارة ميدانية لاستاد هزاع بن زايد

قام فريق إدارة الإعلام في اتحاد الإمارات لكرة القدم أمس بزيار ميدانية لاستاد هزاع بن زايد للوقوف على آخر التجهيزات الإعلامية الخاصة بنهائي البطولة الأغلى بين الوحدة والشارقة يوم 21 الجاري.

وقام فريق العمل الذي ضم عادل عابد منسق البث التلفزيوني وعبدالله السعدي مسؤول إدارة المحتوى بعقد اجتماع مع مسؤولي الاستاد بحضور ممثلي القنوات الرياضية والشركة المنفذة للحدث الكبير، حيث تم مناقشة جميع الأمور الفنية المتعلقة بالنقل التلفزيوني وأماكن الاستديوهات التحليلية لكل قناة وكذلك أماكن إجراء اللقاءات. كما قام فريق العمل بتفقد المركز الإعلامي والمقصورة الإعلامية وقاعة المؤتمرات الصحفية والمنطقة المختلطة وكبائن المعلقين.