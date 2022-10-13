الجزيرة مرشح لجائزة أفضل فريق في غرب آسيا لشهر سبتمبر

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فريق الجزيرة (وصيف دوري أدنوك للمحترفين) للمنافسة على لقب أفضل نادٍ بالمسابقات المحلية والقارية بمنطقة غرب آسيا خلال سبتمبر الماضي. وضمت قائمة ترشيحات الاتحاد القاري إلى جانب الجزيرة كلاً من: الشباب والهلال السعوديين، والكويت الكويتي، والوكرة القطري، وظفار العماني، والفيصلي الأردني، وشباب الظاهرية الفلسطيني، والخالدية البحريني، وجبلة السوري، والبرج اللبناني؛ باعتبارها أفضل الأندية التي حققت نتائج لافتة في المسابقات الكروية المحلية والقارية بمنطقة غرب آسيا خلال سبتمبر 2022.

وأعلن الاتحاد الآسيوي عن فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار الأفضل.

وأكد الاتحاد الآسيوي أن الجزيرة قدم مستويات مميزة خلال سبتمبر، خصوصاً الفوز على العين 2-1، وكذلك على دبا الفجيرة 2-صفر وخورفكان 4-2، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في المباريات الثلاث الأولى. ويستمر التصويت على الجائزة حتى يوم السبت المقبل.