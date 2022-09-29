بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو تنطلق السبت في أبوظبي

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، عن تنظيم منافسات بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو يومي السبت والأحد المقبلين في «جوجيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي. وتستقطب البطولة مشاركة عدد من المصنفين الأوائل عالمياً، خصوصاً من حملة الحزامين الأسود والبني، فضلاً عن مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات: الناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة من داخل الدولة وخارجها. وتمثل البطولة فرصة مهمة لتعزيز تصنيف اللاعبين المشاركين ورفع جاهزيتهم للمشاركة في البطولات العالمية المقبلة، مثل جولات غراند سلام، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وقال مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو، مبارك المنهالي، في تصريح صحافي: «تجسد هذه البطولة القارية المهمة لفئة المحترفين التعاون القائم بين اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، الذي يهدف إلى تنظيم مجموعة من البطولات العالمية التي تستقطب ألمع نجوم البساط العالميين، بما ينسجم مع خططنا التي تستند إلى رؤية ودعم القيادة الرشيدة في تعزيز موقع أبوظبي موطناً للجوجيتسو، ووجهة مفضلة لنخبة أبطال هذه الرياضة الراغبين في التطوّر المستمر وإثراء رصيدهم من الإنجازات المتميزة».

بدوره، قال المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، طارق البحري: «تستكمل بطولة آسيا سلسلة بطولات الرابطة حول العالم، التي تقام خمس جولات منها داخل الدولة خلال موسم 2022، أما ما يميز هذه البطولة هو دورها المؤثر في تعزيز تصنيف اللاعبين المعتمد، وتأهيلهم لنيل جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، حيث تمنح البطولة 1400 نقطة تصنيفية للفائزين بالمراكز الأولى».