الوحدة و«بالمز» يتوجان بألقاب كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو

اختتمت مساء أمس منافسات كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو، التي أقيمت على مدار يومي السبت والأحد بصالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، وشهدت منافسات قوية وحضوراً جماهيرياً كبيراً، ونجح نادي الوحدة في تحقيق اللقب في فئة الكبار (فوق 18 عاماً) متفوقاً على بني ياس والعين صاحبي المركزين الثاني والثالث، كما حصد الوحدة اللقب على مستوى فئة الشابات (تحت 18 عاماً) متفوقاً على العين والجزيرة، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث، فيما أحرزت أكاديمية بالمز الرياضية تيم 777 اللقب في فئة الناشئات (تحت 16 عاماً)، متفوقة على الوحدة الذي حل وصيفاً والعين الذي حل ثالثاً.

وتمكنت شمسة العامري من أكاديمية بالمز الرياضية من تحقيق الميدالية الذهبية وزن 48 كيلوغراماً، ونجحت لاعبة نادي الوحدة تريفا رضا في حصد الميدالية الذهبية وزن 63 كيلوغراماً.

جرت مراسم تتويج الفائزات باللقب وبالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وعضو المجلس الوطني الاتحادي ناعمة المنصوري، ورئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو عبدالمنعم الهاشمي، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو محمد سالم الظاهري، ومدير قطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي اللواء خليفة الخييلي.

وقال وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «ما شهدناه من مستويات فنية رائعة لبنات الإمارات يسهم في تعزيز ريادة الدولة العالمية في رياضة الجوجيتسو، وهذا التفوق لبطلاتنا ليس بجديد على المشهد، فالمرأة الإماراتية تبدع في مختلف مجالات الحياة، وهاهنّ يستكملن التميز والإبداع في المحافل الرياضية كافة».

وأضاف: «أداء اللاعبات المشاركات في البطولة يبشّر بالخير، ويؤكد بأن برامج الاتحاد تسير في الاتجاه الصحيح نحو العالمية، خصوصاً أن بنت الإمارات تحظى بكل الدعم من القيادة الرشيدة، وبمجرد حصولها على الفرصة والدعم من اتحاد الإمارات للجوجيتسو أثبتت أنها قادرة على قهر المستحيل».

وعبّر نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو محمد الظاهري، عن سعادته بالمستوى الفني للبطولة وأداء اللاعبات الرفيع، متوجهاً بالشكر إلى القيادة الرشيدة لدعمها اللامحدود لبنت الإمارات ما أهّلها لتتألق في مختلف المحافل الرياضية.

وقال: «قدّمت بناتنا اليوم أداء متطوراً على البساط وأدّين تقنيات متقدمة في النزالات تعكس العمل الجبار الذي يقمن به في التدريبات وجهود الأندية والأكاديميات التي تستثمر في أفضل البرامج الإعدادية وتستعين بأكثر الأجهزة الفنية خبرة بما يواكب رؤية وتطلعات الاتحاد في إنتاج جيل من البطلات اللاتي تنافسن على أعلى المستويات».