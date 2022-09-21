اتحاد الإمارات للترايثلون يطلق أول دوري في أكتوبر المقبل

أعلن اتحاد الترايثلون عن إطلاق دوري من ثماني جولات، وكشف الاتحاد عن تفاصيل الموسم الجديد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس، بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور رئيس اتحاد الترايثلون خالد الفهيم، وعضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المسابقات عبدالله البلوشي، والمدير التنفيدي لشركة القدرة للخدمات الرياضية محمد الكمالي. وتم خلال المؤتمر الإعلان عن الزي الرسمي لفريق الإمارات المشارك في بطولة العالم للفئات العمرية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في الفترة من 23 وحتى 26 نوفمبر المقبل، فيما تتواصل منافسات دوري الترايلثون حتى مارس المقبل، بمشاركة ثمانية فرق.