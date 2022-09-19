رئيس الدولة يستقبل وفد فرق الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وفد فرق الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج بمناسبة تتويجهم بعدد من البطولات والألقاب الإقليمية والدولية لعام 2022 .. وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وهنأ سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر - اللاعبين متمنياً لهم ولزملائهم من الرياضيين الإماراتيين دوام التوفيق والتألق في حصد الألقاب والبطولات التي تعزز رصيد دولة الإمارات من الإنجازات في مختلف أنواع الرياضات. كما هنأ اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، مثمناً جهوده في الارتقاء بهذه الرياضات.

من جانبهم عبر الوفد عن شكره وتقديره للاهتمام الذي يبديه صاحب السمو رئيس الدولة بالرياضيين ودعمه القطاع الرياضي في الدولة والذي يشكل حافزاً لمواصلة تحقيق الإنجازات وتمثيل الدولة بأفضل صورة وترسيخ مكانتها على الساحة الرياضية العالمية.