موسم الجودو ينطلق غداً في الفجيرة

يدشن اتحاد المصارعة والجودو موسمه الرياضي الجديد 2022 - 2023، غداً، بافتتاح دورة حكام الجودو بالفجيرة، التي تستمر يومين بمشاركة مفتوحة للراغبين الذين أكملوا إجراءات التسجيل. ويتضمن برنامج الدورة في اليوم الأول فقرة للتعارف ثم محاضرة عن كيفية احتساب النقاط والإنذارات والتدريب على التمركز ومراجعة نقاط المحاضرة الأولى، وتتناول في يومها الثاني مراجعة عملية لآلية احتساب النقاط والانذارات، وشرح وتقييم التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون اللعبة وكيفية تطبيقها.