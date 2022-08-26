فريق «الإمارات» يحرز لقب المرحلة الخامسة في جولة إسبانيا للدرّاجات

توّج مارك زولر من فريق «الإمارات للدرّاجات الهوائية» بالمركز الأول في المرحلة الخامسة من سباق إسبانيا الدولي (لا فويلتا)، آخر السباقات الكبيرة للدرّاجات في العام الجاري. وأقيمت فعاليات المرحلة الخامسة من جولة إسبانيا على مسار بطول 187.2كلم انطلاقاً من إيرون ووصولاً إلى بيلباو.

ولم يكن الإسباني بين المجموعة المتقدمة التي انطلقت أولاً في أداء هجومي، لكنه تمكَّن منفرداً من تقليص الفارق البالغ دقيقة و45 ثانية، ليثبت بذلك أنه أحد أقوى الدرّاجين على مسافة التسلق. وتألفت المجموعة المتقدمة من 18 درّاجاً، قبل أن تتقلص تدريجياً في آخر 30 كلم من السباق، لينطلق زولر بقوة ويوسّع الفارق مع منافسيه، ويتجاوز خط النهاية أولاً ليحقق فوزاً مستحقاً لفريق الإمارات.