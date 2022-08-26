«أبوظبي للشطرنج» يوقّع اتفاقية شراكة مع المدرسة الإيطالية الدولية

وقّع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، اتفاقية شراكة مع المدرسة الإيطالية الدولية، لإنشاء فرع لأكاديمية أبوظبي الدولية للشطرنج، التابعة للنادي بمقر المدرسة الإيطالية الدولية بمدينة خليفة. وقّع الاتفاقية على هامش مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، الذي اختتم أمس، سهيل العوضي، مدير التطوير والاحتراف في نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وجانيت ديسجاردينز، مديرة المدرسة. وعلى صعيد منافسات بطولة «الأساتذة» في المهرجان، عاد اللاعب الهندي أرجون اريكياسي للصدارة منفرداً برصيد 6.5 نقاط بعد فوزه على الصيني وانغ هاو في مباراة قوية، ليتقدم على منافسيه وعددهم تسعة لاعبين برصيد ست نقاط لكل منهم، وتحسم الجولة الأخيرة ترتيب المراكز الـ10 الأولى.