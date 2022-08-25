بتوجيهات هزاع بن زايد.. سلطان بن حمدان رئيسا للجنة رعاية المواهب بنادي العين

أصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي قرارا بتشكيل لجنة رعاية المواهب، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية بالنادي.

ووجه سموه بإنشاء مشروع متكامل مزود بأحدث الأجهزة الرياضية والأدوات الطبية لرعاية المواهب يشمل وحدات سكنية وملاعب مغلقة للتدريبات الصباحية وصالات "جمانيزيوم" لتعزيز قوة اللاعبين الجسمانية، وتحسين معدلات اللياقة البدنية ومركز للطب الرياضي. وعقدت لجنة رعاية المواهب، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، اجتماعها الأول بقاعة الاجتماعات الملحقة بمقر أكاديمية نادي العين لكرة القدم.

وثمن رئيس وأعضاء اللجنة الرعاية والدعم السخي من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، للقطاع الرياضي بالدولة، لاسيما نادي العين والشركات التابعة له. وناقش الاجتماع أهم الملفات المرتبطة بمشروع تطوير مواهب كرة القدم في النادي. وأكد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان أهمية اعتماد أفضل الأساليب العلمية في تأسيس وتكوين مواهب كرة القدم حتى يتمكن النادي من إعداد وتجهيز لاعبي كرة قدم محترفين قادرين على تحقيق الإضافة المرجوة للمنتخبات الوطنية بمختلف المراحل السنية، في ظل الدعم السخي الذي يحظى به النادي من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان. وجه رئيس لجنة رعاية المواهب، بتحديث آلية العمل وتوسيع رقعة اكتشاف مواهب كرة القدم لاستقطاب أفضل العناصر، سعيا لتحقيق أهداف النادي المرجوة.