"الشعفار جميرا" يبدأ معسكره التحضيري الثاني في طاجيكستان

سافر امس فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية من مطار دبي الدولي متجها إلى العاصمة الطاجيكية "دوشنبيه" للمشاركة في المعسكر التحضيري الثاني بعد عودة اللاعبين المحترفين من معسكر خارجي في المغرب. ويأتي هذا في إطار الإعداد للموسم الجديد، ومن المقرر ان يمتد معسكر الفريق إلى 20 يوما.

وكان ضمن بعثة الفريق المدير الفني محمد عبدالرؤوف والمدرب سعيد بلواش والمدلك احمد مجلي واللاعبين طارق عبيد مراد وسعود الزعابي وفيصل الشحي وخالد بن عمير، على ان يلحق بهم من فريق الاناث اللاعبات موزة عبيد المهيري وعلياء العتيبة وغايه المحرزي.