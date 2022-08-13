زورق أبوظبي 36 أول المنطلقين في الجولة الثانية لمونديال الفورمولا 2

حقق البطل الصاعد منصور المنصوري على زورق أبوظبي 36 الزمن الأفضل من خلال تصفيات أفضل زمن، والتي أقيمت مساء اليوم، بعد أن أحرز زمنا وقدره 39,568 ثانية في مسار السباق البالغ طوله 1660 مترا، والذي يقام في مدينة كوبكيس الليتوانية. وسيكون المنصوري أول المنطلقين في السباق الرئيس للجولة الثانية من مونديال الفورمولا 2.

وتفوق المنصوري على كافة الزوارق المشاركة من خلال التصفيات، في حين حل في المركز الثاني زورق الشارقة 17 بقيادة سامي سيليو بزمن 39,808 ثانية، وثالثا زورق موناكو 74 بقيادة جياكومو ساشي بزمن وقدره 40 ثانية، في حين كان حقق زورق أبوظبي 1 بقيادة راشد القمزي المركز السابع بعد حظ عاثر تعرض له من خلال منافسات التصفية الثانية للسباق.