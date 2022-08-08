أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن تمديد باب الترشيح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها السادسة إلى 12 الجاري، بعد أن كان الموعد المقرر للإغلاق الأولي للترشح في 8 الجاري.

من جهتها قالت مريم المنصوري رئيسة قسم الدعم الفني والبرامج التدريبية في الأكاديمية في تصريح صحافي: «يسعدنا الإعلان عن تمديد موعد إغلاق باب الترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، انطلاقا من حرصنا على التجاوب مع كافة الطلبات وتقديم جميع الفرص المتساوية لكافة المشاركات، في ظل الإقبال الكبير على الترشح من قبل منتسبات الرياضة النسائية على صعيد الإمارات والوطن العربي»، مؤكدة أن الموعد الجديد يتيح فرص مهمة لكافة المتقدمات بجميع الفئات لتسجيل حضورهم القوي في سباق الفوز بالجائزة المرموقة.

وستكشف الجائزة النقاب عن قائمة المرشحين في 9 سبتمبر المقبل، وتستند عملية الترشيح إلى الإنجازات التي تحققت في مجال الرياضة والتي يتم تحديدها في نهاية المطاف من قبل لجنة الحكام.