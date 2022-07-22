القبيسي ضمن 36 شخصية إبداعية ملهمة

المصدر: الإمارات اليوم

اختارت مجلة «فاست كومباني» العالمية في نسختها الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، السائقة الإماراتية أمنة القبيسي، من ضمن 36 شخصية إبداعية ملهمة في قطاع الأعمال على مستوى المنطقة للعام 2022، وذلك للنجاحات التي حققتها القبيسي في مسيرتها بوصفها أول امرأة عربية تنافس في سباقات «الفورمولا1» وتفوز في سباقات المقعد الأحادي، بجانب اختيارها أول امرأة في الشرق الأوسط للمشاركة في اختبارات سباقات «الفورمولا إي» الكهربائية في العالم.

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