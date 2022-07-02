الأردني علي القيسي يواجه الكندي آرنيت في بطولة "محاربي الإمارات" اليوم

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

تشهد صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس بأبوظبي، اليوم السبت وغدا الأحد، نسختين جديدتين من بطولات "محاربي الإمارات" النسخة (30) الدولية، والنسخة (31) العربية الثامنة، بمشاركة 54 مقاتلاً ومقاتلة في كلا النسختين من أبرز نجوم اللعبة في المنطقة والعالم.

وكشفت اللجنة خلال مؤتمر صحافي بحضور الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم الحدث رئيس اللجنة المنظمة، فؤاد درويش عن اكتمال كل الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالبطولة والتجهيزات التي اكتملت في صالة النزالات، والفئات التي ستشارك في الحدث الذي سيشهد لأول مرة 5 نزالات على لقب البطولة.

وتنطلق البطولة الساعة 6 مساء اليوم السبت بالنسخة(30) الدولية، بمشاركة 13 مقاتلا ومقاتلة، ويشهد النزال الرئيسي مواجهة قوية بين الأردني علي القيسي بطل وزن الريشة الذي يدافع عن لقبه ضد الكندي جيسي آرنيت، فيما يدافع بطل وزن الديك فنيسيوس دي أوليفيرا عن لقبه في مواجهة علي طالب في النزال الرئيسي المشترك الى جانب نزالات قوية من عدد من الموهوبين .

بينما تقام يوم غد الأحد النسخة العربية الثامنة في الساعة الخامسة مساء، بمشاركة 28 مقاتلا ومقاتلة من ضمنهم اثنين من المقاتلين الإماراتيين وهما هادي عمر الحسيني وراشد داوود، وظهر في النزال الرئيسي إكزافير علوي ضد فابريسيو صرّاف للفوز بلقب النسخة العربية في وزن الديك.

كما سيتم تتويج بطلين آخرين خلال هذه النسخة إذ ينافس إسلام سياحة على لقب وزن المتوسط أمام لايد زرهوني ويواجه نورس أبزخ منافسه سامي يحيى على لقب وزن الذبابة.

ومن جانبه أكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة "محاربي الإمارات" أن الوصول إلى النسخة 30 من البطولة كان علامة فارق في تاريخها وانجاز كبير يدعونا للفخر والاعتزاز بما تحقق بفضل دعم القيادة الرشيدة، مثمنا الدعم الكبير الذي حظيت به البطولة من القيادات الرياضية على رأسها سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وتابع: "فخورون بما حققته "محاربي الإمارات" من إنجازات ونجاحات خلال فترةٍ قياسية، أبهرت العالم أجمع بحسن تنظيمها ورقي مستواها الفني، ما أهلها للانضمام إلى باقة UFC Fight Pass خلال هذه الفترة القياسية من نشأتها، حيث أصبحت تبث في 108 دولة على مستوى العالم علاوة على 35 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ".

وأضاف: "النجاح الذي تحقق تصاحبه مسؤوليات، يحتم علينا البقاء على قدر توقعات جماهيرنا والمحافظة على هذا المستوى، كاشفا عن دراسة اللجنة العليا المنظمة للبطولة عن تنظيم أحد النسخ خارج العاصمة أبوظبي سواء في أحد إمارات الدولة أو في أحد العواصم العالمية.

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