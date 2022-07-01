محمد بن حمد الشرقي يرعى بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تنطلق منافسات بطولة الفجيرة الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، غداً السبت، في مجمع زايد الرياضي. وتستقطب البطولة، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة من مختلف القارات. وأشاد الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو فهد علي الشامسي، بالرعاية الكريمة لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، للبطولة، ودعمه المتواصل لجهود الاتحاد الرامية إلى تصدر الدولة للمشهد العالمي لهذه الرياضة، كما توجه بالشكر إلى إدارة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة على تعاونها المتواصل مع الاتحاد ودعمها لخططه الاستراتيجية المتصلة بنشر وتطوير اللعبة.

وقال الشامسي: «الدعم الذي يقدمه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ورعايته للبطولة، يسهم في ترسيخ مكانتها الرائدة على خريطة بطولات الجوجيتسو الدولية، واستقطابها لأبرز اللاعبين من المنطقة والعالم».

كما أكد أن الإمارات أصبحت موطناً عالمياً للجوجيتسو، الرياضة الأوسع انتشاراً على مستوى إمارات الدولة، بفضل الدعم والرعاية الكبيرين من القيادة الرشيدة، وحرصها على أن يتمتع المجتمع الإماراتي بنمط حياة صحي، بما يسهم في تأهيل أجيال قوية وقادرة على صنع الإنجازات في المجالات المختلفة. وتندرج المنافسات في إطار سلسلة بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو حول العالم التي تقام خمس جولات منها داخل الدولة خلال موسم 2022، حيث كانت أولاها بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو شهر فبراير الماضي، والثانية جولة دبي في مارس الماضي، وحققت نجاحاً كبيراً على مستوى التنظيم والمشاركة من أبرز نجوم اللعبة، وجودة الأداء والمستوى الفني والحضور الجماهيري والتغطية الإعلامية المتميزة.

وتبدأ الفعاليات يوم السبت بمنافسات الشباب والأساتذة، على أن تستكمل يوم الأحد بمنافسات فئة الهواة والمحترفين.

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