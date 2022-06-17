مهرجان تحدي الجوجيتسو ينطلق السبت.. وفعاليات ترفيهية للعائلات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ينطلق، غداً السبت، مهرجان التحدي للجوجيتسو الذي تتخلله بطولة التحدي المخصصة لفئات البراعم والأشبال (4 – 15 عاما)، حيث تستمر فعالياته حتى مساء يوم الأحد المقبل في جامعة الإمارات بمدينة العين بمشاركة نحو 800 لاعب ولاعبة من أندية وأكاديميات الدولة المختلفة وسط مشاركة كبيرة وحضور مميز لأندية الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وأكاديمية بالمز الرياضية والعين والوحدة وبني ياس.

ويقول عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو يوسف عبدالله البطران إن بطولة التحدي للجوجيتسو تمثل قاعدة مهمة للتعرف على مواهب الوطن الناشئة وبناء جيل جديد وطموح من أبطال الجوجيتسو الموهوبين القادرين على تمثيل الوطن في البطولات العالمية.

ويضيف البطران أن رياضة الجوجيتسو أصبحت متأصلة في المجتمع الإماراتي، وتمثل أسلوب حياة للعديد من أبناء الأسر التي تعي أكثر من أي وقت أهمية هذه الرياضة الفريدة وقيمها النبيلة المتعددة.

وحظيت النسخ الثلاث الأولى من المهرجان هذا العام بنجاح استثنائي وإقبال هائل من جميع عشاق الرياضة، فيما عبّر الأهالي وأولياء أمور اللاعبين عن سعادتهم بهذه البطولة المتميزة وفرحتهم بالمشاركة في مناسبات يشهدون من خلالها تفوق أبنائهم وصعودهم منصات التتويج وتلقيهم المكافآت والتشجيع لأدائهم وشجاعتهم على البساط.

وأعلن الاتحاد في بيانه الصادر اليوم أن البطولة ستنطلق غدا السبت بمنافسات الأطفال من حملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر، فيما تستكمل نزالاتها يوم الأحد بمنافسات فئتي الأشبال والناشئين من حملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر.

وتبدأ مرحلة الميزان للمتنافسين في اليوم الأول من البطولة صباح السبت الموافق بين الساعة 8 – 10 على أن تبدأ المنافسات في تمام الساعة 11 صباحا.

أما بخصوص مرحلة الميزان للمتنافسين في اليوم الثاني من البطولة، فتقام صباح الأحد بين الساعة 8 – 10 على أن تبدأ المنافسات في تمام الساعة 11 صباحا.

من ناحية أخرى سيوفر المهرجان باقة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية للأسر التي ستحضر البطولة، بما فيها ألعاب وأنشطة ترفيهية للعائلات.

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