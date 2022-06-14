المصدر: الإمارات اليوم

إقناع

طلب إداري في أحد أندية دوري المحترفين من عضو سابق في الجهاز الفني بفريق الكرة، التريث بعدم التعاقد مع نادٍ آخر، مؤكداً أنه سيتم إقناع المدرب الجديد، الذي تم التعاقد معه، بالإبقاء على خدمات العضو في الموسم المقبل.

صعوبة

يجد أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين صعوبة في تمديد إعارة لاعبيه المقيمين، بعد أن دخل ناديان على خط المفاوضات للحصول على خدمات اللاعب، مقدّمين عرضاً مادياً يفوق ما سيحصل عليه من ناديه الحالي، مقابل التوقيع لموسم واحد.

قرار

أبلغت شركة كرة القدم بأحد أندية دوري المحترفين، اللاعب الأجنبي في الفريق، عبر وكيل أعماله، بقرار إنهاء خدماته، وفق توصية مقدمة من الجهاز الفني، في أعقاب المردود المتواضع الذي قدّمه اللاعب مع الفريق خلال الموسم المنصرم.

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