سعيد بن حمدان يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي حتا

المصدر: الإمارات اليوم

أصدر سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا قراراً باعتماد تشكيل مجلس إدارة نادي حتّا الرياضي الثقافي الاجتماعي. وتضمن القرار تسمية علي محمد عبيد البدواوي رئيساً لمجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم، وتعيين أحمد سعيد محمد البدواوي بصفته نائباً أول لرئيس مجلس إدارة النادي، وعبدالرحيم عبيد عبدالله البدواوي نائباً ثانياً لرئيس مجلس إدارة النادي.

وأكد نادي حتا من خلال حسابه الرسمي في "تويتر" أن مجلس الإدارة يضم الأعضاء: أحمد خلفان محمد البدواوي بصفته رئيس شركة حتّا للاستثمار، حيي حسن خميس البدواوي بصفته رئيساً لقطاع الألعاب الرياضية. كما أصدر سموه قراراً بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة حتّا لكرة القدم، وضم القرار تسمية علي محمد عبيد البدواوي رئيساً للشركة وتعيين أحمد سعيد محمد البدواوي نائباً للرئيس، ويضم في عضويته كلًا من: جمعة سعيد الكعبي، راشد حسن البدواوي، هلال حمدان البدواوي.

وأصدر سموه قراراً بشأن تشكيل مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في حتّا، وضم القرار تسمية حيي حسن البدواوي رئيساً، وتعيين علي محمد عبدالله البدواوي نائباً للرئيس، ويضم في عضويته محمد سالم البدواوي. كما أصدر سموه قراراً بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة حتّا للاستثمار، وضم القرار تسمية أحمد خلفان محمد البدواوي رئيساً، وتعيين حمد خميس حمد البدواوي نائباً للرئيس، ويضم في عضويته كلًا من: علي سالم خليفة الكعبي، عيسى محمد البدواوي، حمد سعيد خلفان المطيوعي.

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