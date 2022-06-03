شاهين يشكر القيادة الرشيدة لعلاج والدته

المصدر: الإمارات اليوم

تقدم اللاعب الدولي المحترف بنادي الشارقة، شاهين عبدالرحمن، بالشكر للقيادة الرشيدة، وكل الذين تواصلوا معه، لسرعة الاستجابة لعلاج والدته المريضة، وذلك بنشره تغريدة على حسابه في «توتير»، قال فيها: «أمي مريضة في أحد مستشفيات الدولة منذ ثلاثة أشهر، لكن حالتها الصحية حرجة ولم تتحسن، وتحتاج إلى سفر بشكل سريع خارج الدولة، وأنا كلي ثقة بالله ثم بحكامنا في مساعدتي، وتسريع عملية النقل، وتسفيرها للعلاج في أفضل مستشفيات خارج الدولة».

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