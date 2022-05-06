انطلاقة قوية لـ"أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو".. ويارا ناسيمينتو "ملكة البساط"

المصدر: الإمارات اليوم

نجحت يارا ناسيمينتو في اقتناص لقب النسخة الرابعة من بطولة "ملكة البساط" التي أقيمت مساء اليوم في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بمشاركة نخبة من المصنفات الأوائل واساطير اللعبة على المستوى العالمي، وذلك بعد انتهاء منافسات اليوم الأول من بطولة أبوظبي غراند سلام وسط حضور جماهيري كبير.

وحضر منافسات البطولة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وطارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وعدد من المسؤولين والضيوف وممثلي الأكاديميات المشاركة.

ونجح أبطال الإمارات في تحقيق المركز الأول في منافسات الناشئين وحصلوا على 35 ميدالية ذهبية، فيما حلت البرازيل في المركز الثاني و11 ميدالية ذهبية، وروسيا في المركز الثالث بـ7 ذهبيات. وعلى صعيد الأكاديميات نجحت أكاديمية بالمز الرياضية في تحقيق المركز الأول متفوقة على نادي العين الوصيف والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

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