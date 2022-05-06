المصدر: الإمارات اليوم

برمان

طالب لاعب فريق العين، أحمد برمان، زملاءه بضرورة الإسراع للصعود إلى الحافلة، عقب تتويجهم بكأس الرابطة أول من أمس، وذلك حتى لا تفوتهم مشاهدة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي جمعت ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

حافز

تلقى اللاعب الصاعد بأحد أندية دوري المحترفين حافزاً مالياً خاصاً من مسؤول إداري في النادي، تقديراً لتألقه وظهوره بمستوى متطور مع الفريق في الفترة الأخيرة.

مقاعد

طالب إعلاميون بإعادة النظر في المقاعد المخصصة لهم في منصة وسائل الإعلام بأحد الملاعب، كونها قصيرة وتتسبب في حجب نصف أرضية الملعب عند الجلوس عليها، ما يمنعهم من متابعة المباراة بشكل واضح.

بدران

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية دوري المحترفين تواصل مع وكيل أعمال اللاعب الجزائري عبدالقادر بدران للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل، خصوصاً أن عقد اللاعب ينتهي مع الترجي التونسي في 30 يونيو المقبل، وسيتم التعاقد معه من دون مقابل.

وكلاء

قال مدرب حقق نجاحات مميزة في الفترة الأخيرة، إنه يخشى ضغط «الوكلاء» على إدارة ناديه بتقديمهم عروضاً مغرية لمدربين آخرين، ما قد يحول دون تجديد عقده.

وعد

وعدت إدارة أحد أندية المحترفين مدرب حراس المرمى الذي يدرب فرق المراحل السنية بتصعيده للتدريب في الفريق الأول حال نجح في استكشاف حراس موهوبين. ووعد المدرب بأن يعمل بالطاقة القصوى ليكون عند حسن الظن به.

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