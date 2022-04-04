المصدر: الإمارات اليوم

ضباب

توقفت مباراة الحمرية و«ستي»، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى مساء السبت، بسبب شدة الضباب الذي حال دون إمكانية استمرار المباراة، ثم استؤنفت بعد دقائق مع تراجع حدة الضباب.

صفقة

وصف جمهور فريق ينافس في دوري الدرجة الأولى التعاقد مع الأجنبي الهداف في فترة الانتقالات الشتوية بأنها صفقة معلم، خصوصاً أنه سجل 13 هدفاً في 12 مباراة لعبها مع الفريق.

موافقة

علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة أحد أندية المحترفين، أبلغت لاعباً محترفاً بموافقتها على رحيله بنهاية الموسم الحالي، في حال رغبته في عودته إلى ناديه السابق، مشددة على تمسكها بحصولها على المقابل المادي نفسه الذي دفعته للتعاقد معه.

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