ابنة كايو تحتفل بتأهل المنتخب بـ «قميص الأبيض»

المصدر: الإمارات اليوم

جهزت زوجة لاعب المنتخب الوطني، كايو كانيدو، مفاجأة للاعب لدى عودته للمنزل عقب مشاركته في مباراة كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم، والتي تأهل فيها الأبيض للمحلق الآسيوي لملاقاة أستراليا يوم السابع من يونيو المقبل.

فقد تفاجأ اللاعب بارتداء ابنته قميص المنتخب الوطني احتفاءً بتلك المناسبة، الأمر الذي جعل اللاعب يتفاجأ بتلك الصورة ليقوم بنشرها على حسابه في «إنستغرام» لمشاركة أصدقائه ومتابعيه تلك الاحتفالية.

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