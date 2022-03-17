المصدر: الإمارات اليوم

باوزير

أعلن نادي الشارقة عبر حسابه في «توتير»، أن لاعب الفريق خالد باوزير سيلبي نداء الوطن، بعد استدعائه للانضمام إلى الدفعة المقبلة من الخدمة الوطنية، وعليه سيغيب عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

مدربون

بدأ أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين إعادة مدربين مواطنين قدامى إلى قطاع المراحل السنية في النادي، كانوا قد رحلوا في الفترة الماضية لأسباب مختلفة، بعد التأكد من أنهم الأفضل في هذه الفئات.

نمور

عبّر جمهور اتحاد كلباء عن سعادته باستدعاء لاعبي الفريق الأول سلطان عادل وحبيب الفردان للمعكسر الحالي للمنتخب الوطني، وهي المرة الأولى منذ سنوات يتم فيها استدعاء لاعبين من النادي، وعبر عن أمنيته أن يعود المدافع عبدالسلام محمد إلى تشكيل المنتخب.

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