منتخب الإمارات بطلا.. والبرازيل وصيفا في ختام جولة دبي لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت مساء اليوم الأحد منافسات جولة دبي الدولية من بطولات رابطة أبوظبي لرابطة محترفي الجوجيتسو والتي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون، مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في صالة نادي شباب الأهلي بدبي.

وحفلت نزالات البطولة في يومها الختامي بالكثير من الحماس والندية وقوة الأداء، لتختتم بتتويج كوماندو جروب بطلا، وبالمز الرياضية في مركز الوصيف، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

وفي تصنيفات الدول كانت الصدارة من نصيب دولة الإمارات متفوقة على البرازيل الوصيف، وكولومبيا في المركز الثالث.

حضر منافسات اليوم الختامي للبطولة كلٌ من عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية، وطارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ومحمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال بالاتحاد، وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات بالدولة.

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