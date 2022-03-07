المصدر: الإمارات اليوم

رفض

رفض وكيل لاعب عربي، انضم إلى أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية، حتى نهاية الموسم، الموافقة على عرض النادي بتمديد عقد اللاعب لمدة موسم أو موسمين، مشدداً على أن اللاعب لديه أكثر من عرض أوروبي، أبرزها من الدوري الفرنسي.

اتصالات

تجري لجنة الحكام في اتحاد الكرة اتصالات مكثفة مع أكثر من اتحاد أوروبي، لترشيح طاقم حكام دولي على أعلى مستوى لإدارة مباراة الوحدة والعين، المقررة السبت المقبل، في الجولة 19 من دوري المحترفين، بعدما تقدم أحد الناديين بطلب قبل 21 يوماً بشأن استدعاء حكام أجانب.

إنارة

دعا مشرفون على عدد من أندية دوري الدرجة الأولى اتحاد الكرة لتشكيل لجنة لمتابعة الإنارة في بعض ملاعب أندية الهواة التي وصفوها بالضعيفة جداً، مؤكدين أنها تؤثر بالسلب في أداء اللاعبين خلال المباريات الرسمية.

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