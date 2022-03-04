زوارق أبوظبي الأسرع في افتتاحية "الإكس كات" في الفجيرة

المصدر: الإمارات اليوم

حققت زوارق فريق أبوظبي المركزين الأول والثاني في تصفيات كسر الكيلو ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الإكس كات، والمقامة في إمارة الفجيرة. وتفوقت زوارق أبوظبي 4 و5 على بقية 13 زورقا مشاركا في البطولة بتحقيق أفضل الأزمنة اليوم، وكي تكون أول المنطلقين من خلال السباق الرئيسي الأول غدا.

وكانت تصفيات الزمن الأفضل قد بدأت مساء أمس مع التجارب الحرة لجميع المشاركين قبل الانتقال إلى مرحلة كسر الكيلو والتي تم تخصيص دورتين من خلالها لكل زورق، وتمكن عبر التصفيات زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي من تحقيق زمن 2:42:894، في حين حقق زورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير المركز الثاني بزمن 2:43:111، فيما حل في المركز الثالث زورق أوف شور الإيطالي 10 وبفارق أجزاء من الثانية عن صاحب المركز الثاني.

وتنطلق غدا منافسات السباق الرئيس الأول للجولة والتي ستكون بداية حصد النقاط للمنافسة على لقب موسم 2022 ثم ختام الجولة مع السباق الرئيسي الثاني يوم الأحد وإسدال الستار على منافسات الجولة الإفتاحية للموسم.

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