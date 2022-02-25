المصدر: الإمارات اليوم

عقد

يرفض لاعب أجنبي، تم الاستغناء عن خدماته في فترة الانتقالات الشتوية، كل المحاولات لإنهاء عقده بالتراضي، إذ يحرص على الحضور إلى النادي بشكل يومي، والمشاركة في التدريبات، وسط استياء كبير من الإدارة والطاقم الفني من موقفه.

مفاجأة

فوجئ رئيس اتحاد لعبة فردية بتنظيم العاملين في الاتحاد احتفالية كبيرة له داخل مقر الاتحاد في دبي، بمناسبة يوم ميلاده، في سابقة دُهش منها، لوجوده على رأس عمله منذ ثلاث سنوات، ولم يحتفل به أحد من قبل داخل الاتحاد.

استجابة

تتجه شركة كرة القدم في نادٍ محترف، للاستجابة إلى ضغوط الجماهير لإقالة المدير الفني الأجنبي من منصبه، بعد توالي الخروج من البطولات المحلية، إذ يتم تجهيز مدرب وطني لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، وتحديداً عقب اللقاء المقبل للفريق في الجولة الـ17.

مدرب

تلقى مدرب سابق، اتصالاً من إدارة أحد أندية الدوري، التي استطلعت رأيه حول قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل، ولكنها اشترطت عليه أن يحقق بطولة مع الفريق، خصوصاً أن لديه خبرة كبيرة مع الكرة الإماراتية.

مرشح

يحاول أحد المرشحين لانتخابات اتحاد لعبة فردية، التواصل مع المجالس الرياضية والأندية، من أجل كسب ثقتها، خصوصاً بعد تغييرات كثيرة حدثت في مجالس إدارات بعض الأندية.

هاتفلاعب دولي أجنبي، يلعب في دوري أدنوك للمحترفين، أغلق هاتفه الشخصي بعد فترة وجيزة من توقيع عقد انتقاله إلى النادي الجديد، ما خلق صعوبات تخص تواصل وكيل أعماله وزملائه معه، رافضاً الكشف عن سبب ذلك، لكنه أكد أنها ليست مشكلة مالية.

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