الحتاوي يدشن مشواره التدريبي

المصدر: الإمارات اليوم

دشن عميد لاعبي كرة السلة الإماراتي السابق، علي الحتاوي، صاحب الـ1500 مباراة محلية ودولية في مسيرته، الظهور الرسمي الأول في عالم التدريب، منذ إعلانه صيف العام الماضي اعتزال اللعب، بعد أن ظهر مجدداً بقميص المنتخب الوطني، في منصب مساعد المدرب، في خطوة أولى يطمح من خلالها لاكتساب خبرات الاحتكاك بنخبة المدربين العرب خلال قيادتهم لمنتخبات بلادهم في بطولة المنتخبات العربية للرجال، التي تستضيفها حالياً صالة نادي النصر في دبي.

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