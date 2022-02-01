المصدر: الإمارات اليوم

تسريبات

أحد الأندية في دوري أدنوك للمحترفين يسرب معلومات إلى وسائل الإعلام بأن لاعبه الأجنبي مازال مصاباً، ولم يتعافَ حتى الآن، للتمويه على الفريق الذي سيقابله في الجولة المقبلة، في وقت يبدو أنه سيجهز لخصمه مفاجأة بإشراك اللاعب أساسياً من بداية اللقاء.

مؤتمر

حددت اللجنة المنظمة لكأس العرب للتايكواندو وبطولة الفجيرة الدولية المفتوحة غداً، موعدا لإقامة المؤتمر الصحافي الخاص للإعلان عن التفاصيل الفنية والإدارية لكلتا البطولتين.

صفقة

يحاول أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين إقناع لاعب أجنبي بانتقاله إلى نادٍ آخر قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، إلا أنه تعثر بسبب إصرار وكيل أعمال اللاعب على رفع قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه.

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