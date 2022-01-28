"الأبيض الأولمبي" يكسب وديته الأولى أمام لبنان

المصدر: الإمارات اليوم

تغلب المنتخب الأولمبي لكرة القدم على لبنان بهدفين دون مقابل في المباراة الودية الأولى التي جرت اليوم على ملعب ذياب عوانة في مقر الاتحاد بدبي، ضمن تحضيرات منتخبنا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في أوزبكستان يونيو المقبل.

وسجل هدفي المنتخب سلطان عادل محمد في الدقيقة 25، وعبدالله النقبي في الدقيقة 60. وشهد المباراة حميد أحمد الطاير عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وسويدان سعيد النابودة عضو اللجنة وجهاد الشحف الأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم، وراشد عامر البدواوي مدير إدارة المنتخبات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news