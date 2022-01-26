نجوم الكرة الإنجليزية و"الفورمولا 1" يتنافسون في "دبي ديزرت كلاسيك للغولف"

المصدر: الإمارات اليوم

شهد اليوم الثاني من تحدي المحترفين والهواة (برو-آم) في إطار بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، مشاركة مجموعة من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسائقي الفورمولا 1 مع العديد من الهواة الآخرين في محاولةٍ لمجاراة أبرز نجوم الغولف في العالم خلال البطولة التي تقام على مدى أربعة أيام على أرض ملعب المجلس ضمن نادي الإمارات للغولف.

وانضمّ كلٌ من مدافع نادي مانشستر يونايتد هاري ماجواير، وزميله في المنتخب الإنجليزي حارس نادي إيفرتون جوردان بيكفورد، إلى فريقٍ مميز بقيادة مواطنهما لي ويستوود. وكشف بيكفورد ممازحاً أن التوتر الذي غمره خلال جولة الجولف يفوق ما يشعر به عند حراسة مرمى منتخبه الوطني.

وكشف نجم الفورمولا 1 لاندو نوريس عن التوتر الذي شعر به خلال التجربة الحافلة التي خاضها في ملعب المجلس بعيداً عن مقصورة القيادة الصخب والحماس الكبيرين التي تتميز بها سباقات الفورمولا 1. ويشارك نجم سيارة ماكلارين الذي يبلغ من العمر 22 عاماً في تحدي المحترفين والهواة للمرة الأولى ضمن فريق يضمّ المحترف النمساوي بيرند فايسبيرغر.

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