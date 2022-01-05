المصدر: الإمارات اليوم

وكلاء

استغربت إدارة أحد أندية الدرجة الأولى الاتصالات التي تلقتها من وكلاء أعمال يعرضون أسماء مدربين ليحلوا بدلاً من المدرب الحالي على الرغم من أن المدرب مازال مستمراً في عمله، ونجح في استعادة نغمة الانتصارات، وأكدت أنها لا تفكر في الاستغناء عن المدرب.

جلسة

حاول مسؤول بارز في أحد أندية المحترفين، عقد جلسة ودية بين مسؤول حالي بالنادي، وآخر سابق في أعقاب التصريحات الإعلامية التي أدلى بها الأخير، وأثارت جدلاً داخل النادي المعني.

نقاش

استغرب أعضاء في إحدى مجموعات «واتس أب»، دخول مسؤول في أحد أندية دوري المحترفين في نقاش ساخن حول بعض الأوضاع بقضية تهم المنتخب الوطني، في الوقت الذي كان يلعب فريقه مباراة مهمة في الجولة الماضية من المسابقة.

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