كأس رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق اليوم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق اليوم الجولة الثانية من بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو في صالة جوجيتسو أرينا بالعاصمة أبوظبي، فيما تقام غداً الجولة النهائية التي ستشهد الإعلان عن بطل المسابقة الأغلى محلياً.

وقال بيان صحافي: «يشارك في هاتين الجولتين عدد من اللاعبين واللاعبات من أندية الدولة من مختلف الأوزان للتنافس بنظام الحزام المفتوح، ضمن فئات الناشئين تحت 16 عاماً، والشباب تحت 18 عاماً والكبار فوق 18 عاماً للبنين والبنات والرجال والسيدات».

وتبدأ فعاليات اليوم في تمام الساعة 12 ظهراً مع إجراءات الوزن الرسمية، على أن تنطلق المنافسات في تمام الثانية بعد الظهر.

من جانبه، أكد نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، محمد الظاهري، أن «المنافسة على أغلى الألقاب المحلية تأتي في توقيت مثالي بعد استراحة الأبطال الذين شرّفوا الوطن خلال أدائهم الرائع في بطولتي العالم وأبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، واللاعبون على أهبة الاستعداد لمواصلة تألقهم على البساط، ومساعدة أنديتهم لاعتلاء منصة التتويج مجدداً».

وأشار الظاهري إلى أن «كل بطولة تنظمها العاصمة أبوظبي، أو دولة الإمارات، تمثل محط أنظار عشّاق رياضة الجوجيتسو في الدولة وعلى مستوى العالم، نتيجة لقدرتها على الإبهار في التنظيم، والقدرة على استقطاب أفضل المواهب واللاعبين بفضل الدعم الكبير الذي تلقاه هذه الرياضة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتابعة الحثيثة للاتحاد، الحريص على ترجمة رؤية القيادة ودعمها إلى إنجازات على أرض الواقع».

وقال: «الأندية رافد مهم لتأهيل المواهب الداعمة للمنتخبات الوطنية، ونتوقع من الأندية تقديم أداء متميز في كل الفئات بما يليق بأهمية البطولة ودورها في تمكين المواهب من صقل مهاراتهم واستعدادهم لخوض غمار الاستحقاقات الدولية المقبلة».

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