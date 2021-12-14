المصدر: الإمارات اليوم

تعامل

طالب مراقبون مسؤولاً باتحاد لعبة جماعية بضرورة تغيير طريقته في التعامل مع وسائل الإعلام، وانتهاج أسلوب جديد، بعدما تم أخيراً ترشيحه لشغل رئاسة لجنة مهمة تابعة للاتحاد المعني.

شكوى

اشتكى أعضاء لجنة فنية في اتحاد لعبة فردية من أن معظم توصياتهم الخاصة بالبطولات المحلية، واستعدادات الفرق الوطنية، لا يهتم رئيس الاتحاد بالأخذ بها، معتبرين رئيس الاتحاد هو صاحب القرار الأول والأخير داخل أروقة الاتحاد.

مقابلة

قال إداري لفريق في الدرجة الأولى إنه يخشى إجراء المقابلات الإعلامية مع لاعبيه، لاعتقاده أنها تعرّضهم لضعف التركيز، داعياً إلى أن يكون ذلك في مرحلة لاحقة، رغم أن فريقه لا ينافس في المقدمة.

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