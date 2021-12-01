راشد بن حميد يدعو لاعبي المنتخب لمواصلة الانتصارات

المصدر: الإمارات اليوم

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم حرص الاتحاد على توفير كل أسباب النجاح لمنتخبنا الوطني الأول في مشاركته الحالية في بطولة كأس العرب، متمنياً أن يحقق لاعبو الأبيض التطلعات وينجحوا في إسعاد الجماهير الإماراتية.

وثمن رئيس الاتحاد الفوز الذي حققه المنتخب على سوريا، مشيراً إلى أن نجوم الأبيض مطالبون ببذل جهود أكبر في المباريات المقبلة، والاستمرار في تحقيق الانتصارات في هذه البطولة المهمة، مجدداً ثقة اتحاد الكرة في العناصر التي تضمها القائمة، متمنياً التوفيق لكل اللاعبين في المباريات المقبلة.

وأكد رئيس الاتحاد أن الأبيض سيكسب الكثير من الفوائد الفنية من خلال مشاركته في هذه البطولة، خاصة في ظل وجود منتخبات عربية قوية ومتمرسة.

وقال:"المشاركة في هذه البطولة وخوض مباريات قوية، تمنح الجهاز الفني للمنتخب فرصة للحصول على فوائد فنية كثيرة، من خلال الاحتكاك وإكساب اللاعبين الشباب مزيد من الخبرات".

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