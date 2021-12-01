طيران الإمارات تحلق الجمعة فوق ستاد الرجبي احتفالا بعيد الاتحاد الـ50

المصدر: الإمارات اليوم

تنطلق غدا بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي بمشاركة 16 فريقاً للرجال، وأفضل 12 فريقاً وطنياً للسيدات، بالإضافة إلى عدد قياسي من الفرق المدعوة لخوض العديد من منافسات الرجبي وكرة الشبكة المحلية والإقليمية على مدى ثلاثة أيام.

واحتفالاً باليوبيل الذهبي للإمارات، ستحلق إحدى طائرات الإمارات التي تحمل شعار العام الخمسين فوق ستاد السيفينز ما بين الساعة 3:40 و3:45 عصر بعد غد الجمعة. وأكدت طيران الإمارات في بيان صحافي أنه "سوف يتاح لوسائل الإعلام والجمهور التقاط صور ومقاطع فيديو للطائرة على مسار تحليقها، مع الالتزام بإرشادات السلامة الخاصة بالهيئة العامة للطيران المدني لضمان أداء العرض الجوي بسلامة وسلاسة".

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