اتحاد الكرة يُحيي ذكرى يوم الشهيد

المصدر: الإمارات اليوم

أحيا اتحاد الإمارات لكرة القدم، صباح اليوم ذكرى يوم الشهيد في مقر الاتحاد بدبي، ونظم فعالية بهذه المناسبة تخليدا ووفاء وعرفانا بتضحيات وعطاء شهداء الإمارات.

وشهدت مراسم الفعالية تنكيس العلم في مقر الاتحاد، ووقف موظفو الاتحاد دقيقة الدعاء الصامت، ثم تم رفع علم الدولة مصحوبا بالسلام الوطني لدولة الإمارات. وشارك في الفعالية محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد, وحمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة والموظفون.

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