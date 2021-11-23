فوز مُرشّحي اتحاد الكرة بالجائزتين الفضية والبرونزية للتميز الطبي الآسيوي

المصدر: الإمارات اليوم

فاز مُرشّحا اتحاد الإمارات لكرة القدم الدكتور عبدالله حسن بارون، والدكتورة ريمة الحوسني بالجائزتين الفضية والبرونزية ضمن جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للتميز الطبي لعام 2021. وجاء اختيار الدكتور عبدالله حسن بارون وفوزه بالجائزة الفضية للتميز الطبي لمسيرته وخبراته العملية التي تمتد لأكثر من عشرين عاماً في مجال الطب الرياضي ، حيثُ عمل طبيباً لمنتخباتنا الوطنية وأندية الدولة.

واختيرت الدكتورة ريمة الحوسني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات لنيل الجائزة البرونزية للتميز الطبي نظير خدمتها التي تزيد عن 15 عاماً في المجال ذاته، حيث عملت نائباً لرئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة سابقاً ، بالإضافة لعضويتها الحالية في اللجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وسيتم تكريم الأطباء الذين فازوا بجوائز الاتحاد الآسيوي للتميز الطبي لعام 2021 في حفل سيُقام على هامش مؤتمر الاتحاد الآسيوي السابع للطب الرياضي المقرر اقامته في العاصمة القطرية الدوحة في شهر مارس المقبل.

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